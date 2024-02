Bob Marley tra note e spiritualità. La nuova alba del re del reggae

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) Bobancora e sempre protagonista. L'autore di «Redemption Song» è appena sbarcato al cinema con «Bob: One Love», biopic che celebra la vita e la musica di un'icona che, ancora oggi, ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Il film descrive il tentativo di omicidio nel dicembre 1976 a Kingston, Giamaica, quando la violenza politica era palpabile. Nella pellicola anche la straordinaria apparizione al concerto degli Smile Jamaica a due giorni da quell'avvenimento e il soggiorno in Inghilterra dove registrò l'album «Exodus». Infine il drammatico ritorno sul palco al One Love Peace Concert nell'aprile 1978. Prodotto in collaborazione con la famigliae interpretato da Kingsley Ben-Adir nel ruolo del musicista e da Lashana Lynch nel ruolo della moglie Rita. Dal film biografico è stata tratta ...