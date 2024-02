Bloccare telefono perso o rubato account | SIM | IMEI

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di martedì 27 febbraio 2024) Fino a un decennio fa perdere il cellulare era per lo più un dispiacere, ma dopo la delusione iniziale potevamo prenderne subito un altro senza pensare troppo alla sicurezza dei dati contenuti nel vecchio. I moderni telefoni contengono molte più informazioni rispetto al passato: perdere lo smartphone oggi può diventare un grande problema, visto che rischiamo di perdere datinali generati da diverse applicazioni come Instagram, TikTok, WhatsApp, Gmail ed altre. In caso di furto o smarrimento, ci sono precise procedure da seguire per poter "scollegare" a distanza tutti glinali più utilizzati, così da impedire che qualcuno possa utilizzarli al posto nostro con la certezza che, nel caso in cui ilfinisca in mani sbagliate, non potrà accedere ai nostrio ricavare ...