Blitz antimafia di Bari | Decaro rischia il commissariamento FdI | “Quadro inquietante”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 27 febbraio 2024) La maxi inchiesta di, che ha portato a oltre 130 arresti, potrebbe avere pesanti ripercussioni sulla giunta guidata dal sindaco Antonio, esponente di spicco del Pd nonché presidente dell’Anci. I parlamentari pugliesi del centrodestra hanno infatti chiesto di incontrare il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Tra di essi il vice ministro della giustizia Francesco Paolo Sisto, il sottosegretario Marcello Gemmato, il senatore Filippo Melchiorre, il deputato Mauro D’Attis, i tre parlamentari leghisti Davide Bellomo, Rossano Sasso e Roberto Marti.: ci sono stati Comuni sciolti per molto meno La questione posta a Piantedosi, come ricorda il Corriere della Sera, «è nota, perché evocata già nelle scorse ore dal centrodestra. Questo il loro ragionamento: per molto meno in ...