Blitz anticaporalato a Ragusa | 3 arresti

(Di martedì 27 febbraio 2024) AGI - Tre imprenditori arrestati e 850 mila euro sequestrati nelanti-caporalato dei carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provinciale die del Nucleo Ispettorato del Lavoro di, coordinato dalla procura. I militari hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip didi applicazione di una misura cautelare aglidomiciliari nei confronti di tre cittadini italiani, titolari di un'azienda agricola di produzione di ortaggi con sede in Ispica (RG), ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di sfruttamento del lavoro, estorsione e violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nei confronti dell'azienda, in corso anche il sequestro preventivo per equivalente di una somma di quasi 850 mila euro.