Bimba muore a 4 anni L’infermiera assolta | “Ostacolò indagini | ma mentì per salvarsi | non punibile”

(Di martedì 27 febbraio 2024) La tragedia nella notte tra il 20 e il 21 ottobre 2020 all'ospedale Sant'Orsola di Bologna. Un'occlusione intestinale scambiata per gastroenterite portò alla morte la piccola (quattro medici sono stati condannati). L'infermiera disse chela "appariva in atteggiamento giocoso", in realtà era in uno stato comatoso, delirante, e afflitta da dolori acuti. Il giudice: "False dichiarazioni per evitare un procedimento"