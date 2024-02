Bigica | “Con il Napoli mi sono tolto tante soddisfazioni”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Emilianoè il nuovo allenatore del Sassuolo. Fatale per Dionisi la sconfitta interna contro l’Empoli che ha trascinato i neroverdi in piena zona retrocessione. Domani alle 18.00 il Sassuolo affronterà ilnel recupero della 21° giornata del campionato di Serie A. Il neoallenatore, tra l’altro ex calciatore del, ha rilasciato delle dichiarazioni al sito ufficiale della società emiliana. Di seguito le sue parole.sul match contro il“È successo tutto velocemente, dopo la partita con la Primavera di domenicastato convocato dalla società che con affetto mi ha assegnato questo incarico.grato al club,qui da quattro anni e mi sento di famiglia. Voglio ringraziare mister Dionisi col quale ho avuto ...