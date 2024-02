Bigica al Sassuolo | “Sta arrivando il momento che sognavo”

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ successo tutto in fretta domenica: la società mi ha dimostrato grande affetto e rispetto nell’affidarmi questo incarico importante. Sono qui da quattro anni e mi sento di casa. Voglio prima di tutto ringraziare Alessio Dionisi con il quale in questi anni c’è stata sinergia e un grande rapporto umano. Da quando faccio questo lavoro, ho fatto tanta gavetta da allenatore e questo è unche”. Sono le prima parole da tecnico di serie A di Emilianoche, a due giorni dall’incarico, domani sera esordisce sulla panchina delnel recupero contro il Napoli. “Sono consapevole che è unnon facile – ha detto – affrontiamo il Napoli, una squadra che mi ha dato tante soddisfazioni. Una squadra campione d’Italia e con grandi campioni. In questi ...

