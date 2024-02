Biden | Israele rischia perdere sostegno

(Di martedì 27 febbraio 2024) 19.20 Il governo guidato da Netanyahu faràilinternazionale.Lo dice il presidente americanoin un'intervista alla Nbc. "ha avuto ildella grande maggioranza delle nazioni. Se continua così,con questo governo incredibilmente conservatore, perderà ildi tutto il mondo. E questo non è nell'interesse d'", afferma.aveva anticipato che, durante il Ramadan,avrebbe fermato le operazioni a Gaza. Il premier Netanyahu si è detto "sorpreso" dall'affermazione.

Non si capisce "su cosa si basi l' ottimismo " del presidente Joe Biden su una possibile tregua a Gaza entro lunedì prossimo. Lo hanno detto Fonti israeliane ... (quotidiano)

Gelato sulla tregua. Biden si spinge troppo in là su Gaza, poi sfiducia il governo Netanyahu: Il gelo che ha accolto le parole di Joe Biden sulla tregua a Gaza, a suo dire, a portata di mano, avrà impedito al gelato che il presidente americano si stava gustando di sciogliersi, ma non sembra ...huffingtonpost

Bozza ad Hamas per 40 giorni di tregua: 14.43 Bozza ad Hamas per 40 giorni di tregua La bozza di una proposta inviata ad Ha- mas riguarda una tregua di 40 giorni e lo scambio di 40 ostaggi per 400 pri- gionieri.Così una fonte dei colloqui ...servizitelevideo.rai

Biden, tregua a Gaza già lunedì 4 marzo. Ma Israele e Hamas negano: Il presidente degli Stati uniti Joe Biden si è dichiarato ottimista sulla possibilità di una tregua nella striscia di Gaza nel mese di marzo, quando comincerà il Ramadan. Ad Hamas, secondo quanto è st ...informazione