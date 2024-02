Biathlon | i convocati dell’Italia per Oslo Holmenkollen | Vittozzi in lotta per la Coppa del Mondo | tornano Auchentaller e Trabucchi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo andrà in scena sulle nevi dil’ottava e terzultima tappa stagionale delladel2023-2024 di. Dopo la parentesi iridata di Nove Mesto, riparte dunque la lunga volata per la Sfera di Cristallo in attesa del doppio appuntamento nordamericano conclusivo tra Soldier Hollow e Canmore. In casa Italia il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato 11 atleti per la trasferta norvegese del circuito maggiore: Hannah, Lisa, Beatrice, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara in campo femminile e Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Elia Zeni, Patrick Braunhofer, Lukas Hofer per il settore maschile. In contumacia di Dorothea Wierer, che ha deciso di ...

Sono dieci , cinque donne e altrettanti uomini, gli atleti italiani convocati per i Mondiali di Biathlon in programma dal 7 al 18 febbraio a Nove Mesto . ... (sportface)

Tempo di Mondiali di Biathlon . Dal 7 febbraio si viaggia a Nove Mesto, in Repubblica Ceca, per la cinquantanovesima edizione della rassegna iridata che ... (oasport)

In attesa della conclusione dei Campionati Mondiali di Nove Mesto (tra sabato e domenica andranno in scena le staffette monosesso e le mass start), l’Italia ... (oasport)

La Coppa Europa di SBS fa tappa a Prato Nevoso: sette azzurri convocati: Sono sette gli atleti convocati dal direttore tecnico Bartolomeo Pala in accordo con il responsabile del settore Coppa Europa Lorenzo Buzzoni per la tappa di SlopeStyle del circuito continentale in pr ...fisi

Biathlon, i convocati dell’Italia per i Mondiali Giovanili: al via 14 azzurri a Otepää: In attesa della conclusione dei Campionati Mondiali di Nove Mesto (tra sabato e domenica andranno in scena le staffette monosesso e le mass start), l'Italia ha già annunciato la lista degli atleti con ...oasport

Biathlon: cinque cuneesi convocati per i Mondiali Juniores e Giovani in programma in Estonia: Marco Barale, Carlotta Gautero, Fabiola Miraglio Mellano, Michele Carollo e Nicola Giordano pronti a difendere i colori azzurri ...targatocn