Biathlon | Coppa del Mondo Oslo 2024 Cinque podi per le donne italiane | ma il gradino più alto è proibito

(Di martedì 27 febbraio 2024) Ilha chiuso il capitolo di storia rappresentato dalla manifestazione iridata. Riconincia, pertanto, ladel. Le operazioni riprendono dalla Norvegia, dove abitualmente si chiude la stagione. Cionondimeno, la corrente annata agonistica ha un calendario particolare (ci apprestiamo ad affrontare una trasferta in Nord America). Dunque, la tappa di-Holmenkollen sarà la terz’ultima. Nonostante la capitale norvegese partecipasse a una rotazione con altre località (Steinkjer, Fagernes, Lillehammer), dal 1998-99 è diventata tappa fissa del massimo circuito. Certo, nell’ultimo quarto di secolo ha mancato qualche giro, ma solo ed esclusivamente per cause di forza maggiore (lavori di ammodernamento delle infrastrutture, piuttosto che pandemia e suoi strasichi). Guardando all’ambito ...

Biathlon, i convocati dell’Italia per Oslo Holmenkollen: Vittozzi in lotta per la Coppa del Mondo, tornano Auchentaller e Trabucchi: Da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo andrà in scena sulle nevi di Oslo Holmenkollen l'ottava e terzultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di Biathlon. Dopo la parentesi iridata d ...oasport

Riparte da Oslo la Coppa del mondo di Biathlon, Vittozzi pronta per la volata finale: Dopo una settimana di pausa seguita alla rassegna iridata di Nove Mesto, riparte il circuito di Coppa del mondo di Biathlon, con la tappa a Oslo, prima della trasferta nordamericana per gli appuntamen ...fisi

Programma settimana sport invernali: torna il Biathlon, sci alpino negli USA e a Kvitfjell, fondo, salto, snowboard: SPORT INVERNALI - La ventesima settimana della stagione su neve e ghiaccio prevede 36 eventi di Coppa del Mondo spalmati su otto sport: sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, combinata nordica, ...eurosport