Berrettini senza parole | la replica della Satta è pungente

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 27 febbraio 2024), larompe il silenzio e lo fa nel modo migliore: così l’ex velina ha risposto relativamente alla fineloro love story. È paradossale che proprio a ridosso di San Valentino siano scoppiate così tante coppie. Da Chiara Ferragni e Fedez, per finire a Melissae Matteo, quella che ci siamo lasciati alle spalle è stata una settimana a dir poco movimentata. Melissa(Instagram) – ilveggente.itSe, relativamente ai primi due, si sa ancora molto poco, sembra invece assodato il motivo per il quale la showgirl ed il tennista abbiano deciso di separarsi dopo appena un anno di fidanzamento. Non è un mistero che l’ex velina sognasse da tempo di dare alla luce un secondo figlio e non è un mistero neanche che credesse di aver trovato nell’Adone romano la ...