Bergomi | 'Allegri? Ai tifosi della Juve il risultato non basta più'

Bergomi: "Futuro di Allegri da chiarire subito. Ai tifosi della Juventus ora il risultato non basta più": Nel suo intervento a Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato del futuro di Allegri: "Se vuoi programmare devi chiarire subito il suo futuro. Il tifoso oggi il risultato se lo fa andare bene però da quello ...tuttojuve

La classe di Inzaghi, i pianti di Allegri e Pioli: distanza abissale come in classifica: Inzaghi, Allegri e Pioli. Tre allenatori al comando delle tre big storiche del calcio italiano, tre modi diversi di comunicare, tre squadre che viaggiano a ritmi parecchio diversi. L'Inter di Inzaghi ...fcinternews