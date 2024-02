Bergamo | precari e monoreddito nella scuola | sono oltre 4400

(Di martedì 27 febbraio 2024). Il tempo determinato e? sempre piu? elevato. Anche nel settore scolastico. Cosa che fa lanciare l’allarme da parte della UILe dalla Uil. I dati ci dicono che nel 2022/2023 nel solo mondo scolasticoprovincia ditra docenti e personale ATA siregistrati ben 4.429(3501docentisu 14637, e su 3917 tra personale ATA). Se si effettua un raffronto con l’anno scolastico 2015/16 qui il dato percentuale sul personale docente a tempo determinato risultava essere il 16.09%. Nel 2022/ il dato e? balzato al 23.92%,. Non inferiore la crescita sul personale ATA passato dal 14,49% ( 2015/16) al 23.69% nel 2022-23. II dati della tessa Lombardia confermano questa preoccupante tendenza ...

Romano, negata la carta di identità ai richiedenti asilo nell'ex hotel: Il sindaco, il dem Sebastian Nicoli, non vuole concedere la residenza ai 168 migranti de «La Rocca»: «Poi dovremmo occuparcene. Ma la gestione di un problema del genere deve essere governativa».

I familiari degli operai morti nel cantiere a Firenze: «Mohamed faceva avanti e indietro da Bergamo tutti i giorni. Paga bassa, metà in nero»: Rim, la figlia di Mohamed Toukabri che ieri mattina insieme allo zio ha fatto un sopralluogo nel cantiere di via Mariti ha un solo obiettivo: «Riporteremo mio padre a casa, in Tunisia»

"Edili migranti: vite precarie e tragedie silenziose nel cantiere italiano": Un alloggio precario in trasferta: appartamenti affittati al risparmio dalle ditte fuori città perché dentro le mura sarebbe troppo caro, e uno zaino in spalla per girare l'Italia. Da Bergamo a