Bentornata Renault R5

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 febbraio 2024) La5 torna a far innamorare con la versione a batteria pronta a conquistare il mercato. Nata nel 1972, il primo modello era diventato in fretta una vera icona, una sorta di sex-symbol del panorama automobilistico italiano. Oggi, con il mondo dell'automotive ormai deciso alla transizione elettrica,5 torna nella versione E, con la stessa grinta di sempre ed un motore a batteria super moderno. La5 E-Tech Electric risponde con audacia alle sfide sociali ed ambientali dei suoi tempi: efficienza energetica, sostenibilità e carbon footprint ridotta. In un pre-show del Salone di Ginevra tenutosi a Parigi, l'abbiamo scoperta in anteprima, apprezzandone fin dal primo impatto la netta somiglianza con la vecchia versione col motore termico. La5 E-Tech Electric (questo il nome completo) è un ...