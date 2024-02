(Di martedì 27 febbraio 2024) Sboccato, irriverente, cinico, Mario Cioni, o meglio Cioni Mario per darsi un tono, figlio di quella campagna fiorentina fatta di case del popolo, cantieri e partite a carte tra le bestemmie, pensa che saràa salvare tutti, avviando una rivoluzione che risolverà i problemi suoi e dei malvagi perdigiorno con i quali si accompagna. È il personaggio interpretato da Robertonel filmti, diretto e sceneggiato da Giuseppe Bertolucci nel 1977. Ma perché questa fascinazione del Cioni per il segretario del Partito comunista? A svelarlo sarà lo stesso premio Oscar, che sarà per la prima volta su La7,d'eccezione di Corradonella puntata speciale della Torre di Babele dal titolo Cosa resta di?, in ...

Roberto Benigni ospite di Augias: Roberto Benigni torna in tv. E lo fa a sorpresa, scegliendo La7 per una serata speciale in ricordo di Enrico Berlinguer. L’attore sarà ospite in studio de La Torre di Babele, il programma del lunedì ...davidemaggio

Benigni su La7, ospite di Augias per 'Berlinguer ti voglio bene': Sboccato, irriverente, cinico, Mario Cioni, o meglio Cioni Mario per darsi un tono, figlio di quella campagna fiorentina fatta di case del popolo, cantieri e partite a carte tra le bestemmie, pensa ch ...ansa

Roberto Benigni sarà ospite di Augias per presentare «Berlinguer ti voglio bene», per la prima volta in onda in versione integrale: Lunedì prossimo, il 4 marzo alle 21.15, Roberto Benigni sarà ospite di Corrado Augias su La7, in una puntata della «Torre di Babele» intitolata «Cosa resta di Berlinguer»: durante la trasmissione ...corriere