Benevento-Foggia | designato l’arbitro della sfida in programma al ‘Vigorito’

(Di martedì 27 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà Roberto Lovison (classe 94’),sezione Aia di Padova, a dirigere il match di sabato prossimoin(20:45) al “Ciro Vigorito”. Si tratta di un fischietto molto giovane, ma che vanta già una notevole esperienza essendo alla sua quarta stagione in Lega Pro. Non ha precedenti con ilmentre in questo torneo mentre ha già incrociato i rossoneri nellacontro l’Avellino. Si tratta di uno dei profili più interessanti di tutta la classe arbitrale di serie C, motivo che ha spinto ilre Ciampi ad affidargli un match sicuramente non semplice come quello tra. Per la partita di sabato, Lovison sarà coadiuvato dagli assistenti Michele ...

