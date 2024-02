Ben Affleck non voleva una relazione sui social media con Jennifer Lopez | ma è dovuto scendere a compromessi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Benparla della suaconnel nuovo documentario "The Greatest Love Story Never Told". Bennonche laconvenisse spiattellata sui, ma sembra che l'attore sia. Quando trae Bensi è riaccesa la fiamma nel 2021 dopo quasi due decenni dalla prima separazione, la star di Air aveva fatto una richiesta ben precisa alla pop star. Nel nuovo documentario della moglie su Amazon Prime "The Greatest Love Story Never Told",confessa che non ...

L’uscita di This Is Me… Now: A Love Story, il documentario di Prime Video che riepiloga la sua carriera, ha permesso a Jennifer Lopez di discutere dopo molti ... (cinemaserietv)

Nulla è come appare. O forse sì. In fondo, ha intitolato in parte questo nuovo progetto This Is Me… Now. Questa sono io… adesso, dice orgogliosamente Jennifer ... (amica)

Jennifer Lopez scoppia a piangere: "Ecco cosa ha fatto Ben Affleck per me": ROMA - Le lacrime di Jennifer Lopez per Ben Affleck. L’attrice e cantante americana in una scena del suo documentario appena lanciato ‘The Greatest Love Story Never Told’, ha parlato della storia ...corrieredellosport

Ecco il vero motivo per cui Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono lasciati nel 2003: Jennifer Lopez e Ben Affleck si erano lasciati tre giorni prima del loro matrimonio, entrambi erano «crollati sotto la pressione pubblica» ...grazia

Jennifer Lopez in This Is Me... Now racconta la storia d'amore con Ben Affleck: La popstar ha voluto offrire uno sguardo retrospettivo sulla sua vita amorosa e sulle sfide che ha dovuto affrontare per raggiungere finalmente l'happy ending, quello assieme al suo attuale marito. At ...tg24.sky