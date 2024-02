Bce | l’inflazione continua a calare | Segnali di ripresa già nel 2024

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) Christine Lagarde intravvededieconomica per quest’anno e prevede un calo costante del, ma sembra ormai escluso un primo taglio dei tassi ad aprile, tanto che le Borse europee hanno chiuso tutte in lieve calo, tranne Francoforte. "Questi tassi d’interesse sono a livelli che, mantenuti per un periodo sufficientemente lungo, daranno un contributo sostanziale a garantire cheritorni tempestivamente al nostro obiettivo di medio termine del 2%", ha detto la presidente della Bce nel suo intervento davanti alla plenaria del Parlamento europeo, dove l’eurodeputato della Lega Angelo Ciocca l’ha contestata sventolandole davanti un cappio. Ciocca nel 2018 prese le carte del discorso del commissario all’Economia Pierre Moscovici e le schiacciò con una scarpa. Lagarde ha ribadito, ...