Bayern Monaco | salgono le quotazioni di De Zerbi | è corsa a due!

(Di martedì 27 febbraio 2024) Le ultime sul possibile nuovo allenatore delper la prossima stagione con la candidatura di DeArrivano novità sul prossimo allenatore del. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, sarebbe ormai unaa due tra Xabi Alonso e Roberto De. Lo spagnolo è il preferito, ma c’è la concorrenza del Liverpool. Per questo il nome di Desta scalando le gerarchie, visto che sarebbe più facile strapparlo al Brighton. Il club bavarese vuole prendere una decisione a breve.

nuovo innesto per il comparto dirigenziale del Bayern Monaco : ad Hainer e Dreesen si affiancherà Max Eberl con il ruolo di direttore... (calciomercato)

Il Bayern Monaco sta tracciando la strada per una nuova era. Thomas Tuchel ha già annunciato l'addio a fine stagione interrompendo... (calciomercato)

La carriera di Max Eberl come direttore sportivo fino ad oggi: Max Eberl diventa il nuovo direttore sportivo del Bayern Monaco. Vediamo la sua carriera fino ad oggi al Borussia Mönchengladbach e al Lipsia.corrieredellosport

Bayern Monaco, il ds Eberl sicuro: "Voglio vincere trofei anche quest'anno": Il nuovo direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Sky Sport Deutschland. Tra i tanti temi affrontati ha parlato anche del ...lalaziosiamonoi

La Juve pensa a Zidane per il futuro, Inzaghi interessa in Premier e al Barcellona: Come successore, nelle ultime ore, è avanzato il nome di Zidane ( seguito a dal Bayern Monaco che sonda anche Antonio Conte) che potrebbe essere addirittura contattato nelle prossime settimane.it.blastingnews