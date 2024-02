Bayern Monaco | presentato il nuovo ds Eberl | “Non sono il salvatore della patria | ma voglio aiutare il club”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) “Nonil, ma ho una gran voglia diile cercherò di farlo grazie al lavoro che faranno con me persone di grande esperienza. Trovare nuovi giocatori è un lavoro che faccio da molto tempo con grande soddisfazione, qui i compiti saranno molti di più, ma per me è un piacere lavorare per il successo delstato qui come giocatore per 15 anni. Ho visto ilcrescere ed è sempre stato ildel mio cuore.felice di questo incarico che comporta una grande responsabilità, ma anche tanto entusiasmo”. Esordisce così, in conferenza stampa, ildirettore sportivo delbavarese, Max ...