Basket NBA | Il Commento di Simone Fontecchio per l’Errore Arbitrale Decisivo a danno dei Pistons sui Knicks

(Di martedì 27 febbraio 2024)che ha Cambiato la Partita:Cadono a New York In una serata carica di aspettative, i Detroithanno affrontato una sconfitta amara contro i New York, un incontro segnato da un errorecruciale. La partita, che ha visto protagonisti idi, si è conclusa con un risultato

Roma, 21 feb. – (Adnkronos) – La Nba è in lutto per la scomparsa di Robert Reid , lungo degli Houston Rockets, dal 1977 al 1987, stroncato da un cancro all’età ... (calcioweb.eu)

NBA - Nets: Cam Thomas e Ben Simmons out contro Charlotte: I Brooklyn Nets hanno annunciato che Ben Simmons e Cam Thomas non giocheranno questa notte contro gli Charlotte Hornets. Per il 27enne australiano - 6.1 punti con 7.9 rimbalzi e 5.7 assist in 15 ...pianetabasket

NBA - Evan Fournier torna a New York da avversario: "Cosa è successo Dovreste chiedere a Thibs": La rivincita di Evan Fournier. Rimasto per mesi a guardare i compagni giocare a New York, la guardia francese è scesa in campo stanotte al Madison Square Garden con i Detroit Pistons, con cui sta ...pianetabasket

