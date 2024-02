Basket Matilde Bondeno travolge l’Acli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Pronto riscatto per la, che dopo la sconfitta in volata di Castel Maggiore contro il Progresso Happy, batte nettamente90-40, al termine di una partita mai in discussione, dominata ed indirizzata sin dai primi minuti di gioco. Il primo quarto è subito di marcaa. La squadra di coach Messini parte forte e scappa subito nel punteggio, grazie anche ad un’ottima presenza sotto i tabelloni, soprattutto a rimbalzo offensivo. Lascollina subito oltre la doppia cifra di vantaggio e consolida la leadership, chiudendo il primo quarto sul +14, sul punteggio di 24-10. La compaginea vola fino a toccare il +30, vantaggio che mantiene fino a fine parziale.

