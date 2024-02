Basket | la Virtus Bologna ospita il Valencia in Eurolega I bianconeri vogliono riscattare il ko contro l’AS Monaco

(Di martedì 27 febbraio 2024) A distanza di due settimane dall’ultimo impegno inper fare spazio prima alla Coppa Italia e poi alle Qualificazioni agli Europei 2025, latorna a calcare il palcoscenico della massima competizione continentale per club affrontato ilnella ventisettesima giornata della regular season 2023-2024 – palla a due alle ore 20:30 alla Segafredo Arena. Le V-nere puntano ail ko rimediato nell’ultima uscita europea(78-81), che non ha però compromesso totalmente la graduatoria dei bolognesi: la classifica è molto corta infatti, con iappaiati ad ASe Panathinaikos al terzo posto con 16-10 di record. Coach Luca Banchi dovrà ritrovare la fluidità ...

