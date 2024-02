Basket femminile | Schio | una notte per restare nei quarti di Eurolega femminile Famila obbligato a battere Praga in casa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Alla prova dei fatti, quella di domani alle 20:00 è l’ultima chiamata per il. La squadra di Giorgios Dikaioulakos deve vincere gara-2 deidi finale dicontro l’USKsponsorizzato ZVVZ per poter avere ulteriori speranze di giocarsi tutto in terra ceca la prossima settimana e, così, ritornare alle Final Four. In gara-1 il club Campione d’Italia, banalmente, non ha potuto fare niente di fronte a un devastante primo quarto messo in piedi dalle ceche, che ha indirizzato l’intero confronto. Nondimeno, l’assenza di Giorgia Sottana (oltre a Julia Reisingerova) si è fatta sentire eccome. A questo appuntamento ilarriva senza ulteriori partite nelle gambe. La sfida di sabato 24 con l’Oxygen Roma è stata infatti rinviata a data da destinarsi e, ad oggi, ...