BASKET FEMMINILE B Puianello strepitosa | sconfitte le Sisters Scandiano c’è

(Di martedì 27 febbraio 2024) Colpaccio sensazionale della Chemco(8) nello scontro al vertice della 5ª giornata Poule Playoff. Le ragazze di Giroldi hanno superato ilball(6), dominatrice indiscussa della prima fase. Dopo un inizio in salita (12-21 al 10’), la band castellese ha recuperato il disavanzo (51-53 al 30’) e nell’ultimo parziale, grazie a una super difesa, ha potuto esultare 74-62. Le gialloblù con ben cinque atlete in doppia cifra.: Oppo 10, Valdo n.e., Olajide 12, Manzini 6, Luppi 2, Albertini n.e., Dettori 15, Dzinic 15, Raiola 10, Cherubini 4, Graffagnino n.e., Castagnetti n.e. Nella Poule Playout, l’Aluart(8) di Pozzi vince a Castello d’Argile sul fanalino Libertas (0) per 48-59, in un match mai in discussione (16-20, 31-37, 34-44 i parziali). ...