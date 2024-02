Basket B femminile L’Happy non si ferma e fa tre successi di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 27 febbraio 2024) La Ren-Auto HappyRimini centra il terzo successo consecutivo in questa seconda fase di Serie B e rimane in vetta alla classifica. Il derby con la Libertas Rosa Forlì, giocato alla Carim, finisce 53-37, con il +16 conclusivo rimediato quasi tutto nel quarto periodo. Al 30’, infatti,è sul 33-30 in una gara equilibrata e a punteggio molto basso. Poi l’attacco si scioglie e non c’è più gara, con Pignieri e le gemelle Duca a recitare la parte delle leonesse. Infortunio alla caviglia per Giorgia Fera. Sabato Rimini farà visita a Samoggia. Il tabellino: Tiraferri, Novelli, Mongiusti, Capucci 2, Pratelli, Duca E. 15, Pignieri 16, Duca N. 16, Fera 2, Borsetti, Monaldini 2, Frambosi. All.: Maghelli.