Baristi | vince Serena Mariotto Al Carlino oltre 21mila tagliandi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 febbraio 2024) Anche la sesta edizione dell’iniziativa deldedicata aiè giunta al termine dopo molte settimane emozionanti e divertenti e dopo un lungo conteggio che ha rivelato un risultato sorprendente: in totale in redazione sono arrivati ben 21.322 coupon. Si tratta di una cifra altissima – la seconda più alta di sempre – che conferma l’affetto dei lettori per il nostro gioco, ma soprattutto per i lorodel cuore e che supera di gran lunga quella della scorsa edizione che aveva visto in tutto 18.727 voti. Se lo scorso anno la prima barista in classifica si era distanziata dalla seconda per appena 4, quest’anno il risultato è stato ben più netto: 1.733 schede separano la medaglia d’oro da quella d’argento. La prima in classifica èdel bar ...