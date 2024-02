Barbara D’Urso torna in tv | sarà ospite di Mara Venier

(Di martedì 27 febbraio 2024)in televisione. Libera dal contratto in esclusiva con Mediaset, scaduto lo scorso dicembre, la conduttrice napoletana è ora finalmente libera di dedicarsi a nuovi progetti televisivi e concedere interviste su altre reti. Per riprendere il contatto televisivo con i suoi telespettatori, rimasti orfani della sua presenza in tv dopo la scelta di Pier Silvio Berlusconi di chiudere le sue trasmissione e sostituirla a Pomeriggio 5 con Myrta Merlino, Carmelita ha sceltoed il pubblico famigliare di Domenica In.dia Domenica In Come anticipato in anteprima da TvBlog e confermato sui social network da...

