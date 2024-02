Barbara D’Urso torna in tv | quando e dove

(Di martedì 27 febbraio 2024)D'Ursoin televisione. E lo fa nel modo in cui aveva annunciato mesi fa, ovvero con un racconto a cuore aperto - a proposito del famoso refrain "Col cuore" che negli ultimi anni è diventato il suo marchio di fabbrica - di quello che è successo negli ultimi mesi e di quelli che saranno i suoi programmi futuri.vedremoD'Urso? Il suo ritorno è in programma su Raiuno alla corte di Mara Venier a Domenica nel pomeriggio di domenica 3 marzo. Cosa dirà Carmelita nel salotto di Zia Mara? Probabile che, viste le modalità burrascose con le quali si sono chiusi i rapporti fra la conduttrice e Mediaset, si parli di quello che è successo con la chiusura progressiva di tutti i programmi che le erano stati affidati. Ma sicuramente ci sarà spazio anche per un excursus sulla carriera di ...

