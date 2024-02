(Di martedì 27 febbraio 2024)D'Urso e Mara Venier (IG Venier)“vuoterà il sacco da gennaio”, dichiarava a settembre Antonio Ricci. Se l’ora della sua verità sia arrivata non è dato sapere, certo è che è ora di tornare in tv. L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque3 marzo sarà su Rai 1,di Mara Venier aIn. “ABarbarella“ scrive la Venier “col cuore” su Instagram, con tanto di foto con la, che le vede abbracciate e sorridenti. Di acqua sotto i ponti ne è passata da quando duellavano ognipomeriggio, così come è passata l’eraa Mediaset, conclusa drasticamente nell’estate scorsa con la sua dipartita e l’infuocata intervista contro l’azienda di Pier Silvio ...

Sono passati diversi mesi dall’ultima volta di Barbara d’Urso in tv, esattamente da quando salutava “col cuore” il suo pubblico, in quella che sarebbe stata, ... (blogtivvu)

Il 3 marzo Barbara d'Urso sarà ospite di Mara Venier a Domenica In, ma esattamente le parti erano invertite a Domenica Live L'articolo Quando nel 2015 fu Mara ... (novella2000)

Barbara D’Urso torna in televisione. Libera dal contratto in esclusiva con Mediaset, scaduto lo scorso dicembre, la conduttrice napoletana è ora finalmente ... (dilei)

Barbara D’Urso ospite a Domenica In: Barbara D’Urso “vuoterà il sacco da gennaio”, dichiarava a settembre Antonio Ricci. Se l’ora della sua verità sia arrivata non è dato sapere, certo è che è ora di tornare in tv. L’ex conduttrice di ...davidemaggio

Barbara D’Urso torna in tv: sarà ospite di Mara Venier: Barbara D’Urso torna in televisione. Libera dal contratto in esclusiva con Mediaset, scaduto lo scorso dicembre, la conduttrice napoletana è ora finalmente libera di dedicarsi a nuovi progetti ...dilei

Barbara D’Urso torna in tv: “Ospite di Mara Venier a Domenica in”: D’Urso sarà fra gli ospiti della prossima puntata di Domenica in, il 3 marzo. “Per riprendere il contatto televisivo con i suoi telespettatori, rimasti orfani della sua presenza in tv dopo la sua ...repubblica