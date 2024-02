Barbara d’Urso ospite a Domenica In da Mara Venier

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di martedì 27 febbraio 2024)tornerà in televisione e lo farà per la prima volta aIn da, parola di TvBlog. Lo farà3 marzo (lo stesso giorno che in serata vedrà Chiara Ferragni da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa) tornando così in Rai dopo decenni passati chiusa negli studi di Cologno Monzese fra Pomeriggio Cinque,Live, Live Non è la, Grande Fratello, La Dottoressa Giò e La Pupa e il Secchione Show. Un tour de force andato avanti per anni e culminato nel 2019 quandoha condotto effettivamente quattro programmi contemporaneamente per poi essere piano piano ridimensionata fino alla sospensione totale avvenuta all’improvviso nel corso della scorsa ...