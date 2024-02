Banca Ifis sponsor del Padiglione Italia alla Biennale di Venezia 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 febbraio 2024)in prima fila per promuovere il valore della cultura e dell’artena a livello internazionale. Dal 20 aprile al 24 novembre, ladel60. Esposizione Internazionale d’Arte delladi. “Per il terzo anno siamo al fianco de Ladiper valorizzare insieme alla straordinaria creatività contemporaneana che non ha eguali nel mondo. Come, impegnata nella promozione e tutela del patrimonio culturale, siamo consapevoli di quanto il partenariato tra pubblico e privato sia fondamentale per dar ...