Un ragazzo di 15 anni è rimasto grave mente ferito in Incidente sulla pista di go kart ?Valle del Liri? sulla via Casilina, ad Arce, in provincia di Frosinone. ... (leggo)

Vaccini, sabato a Viterbo Open day contro Zoster, Hpv, tetano, Covid e pneumococco: Il vaccino antitetanico è obbligatorio nei bambini nei primi mesi di vita ... ma di cui ancora si registrano almeno 50 casi ogni anno in Italia. Più del 70% dei casi si verificano nelle persone con ...adnkronos

Bambino di 12 anni muore dopo dimissioni dall'ospedale: era polmonite: Cosa era successo ad Andrea Vincenzi, morto dopo le dimissioni dall'ospedale Il Bambino era stato portato una prima volta nell'ospedale di Chivasso il 19 febbraio per una sospetta polmonite. I medici ...today

A Castellammare lutto cittadino per il piccolo Francesco, morto per un’infezione virale: il bimbo di due anni morto in ospedale a Palermo dopo 15 giorni di ricovero a causa di complicanze probabilmente legate a infezione virali, come da prima ipotesi in attesa del referto dell’autopsia ...itacanotizie