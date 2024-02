Balene | il nuovo problema è l’inquinamento acustico umano

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 27 febbraio 2024) Questi mammiferi si ritrovano spesso a lottare contro i fortissimi rumori provocati dagli umani, e ora rischiano davvero grosso Secondo una nuova ricerca realizzata di recente, sembra che i misticeti abbiano sviluppato una speciale scatola vocale che li aiuta a cantare sott’acqua. Questo però potrebbe anche renderli particolarmente vulnerabili all’essere soffocati dal. Le complesse melodie dellesvolgono un ruolo chiave nella comunicazione sociale e riproduttiva di questi enormi mammiferi marini: i misticeti in particolare usano una laringe. Balena si tuffa in acqua – Cityrumors.itIn unstudio pubblicato sulla rivista Nature, un team di scienziati in Danimarca, Austria e Stati Uniti ha esaminato proprio le laringi di tre misticeti spiaggiati – le specie sei, ...