Baccano e insulti all’Arma Diciannovenne nei guai

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 27 febbraio 2024) Musica a tutto volume e parecchio alcol. Il tutto all’una di notte di domenica in piazza Garibaldi a Crema. Una pattuglia di carabinieri si è affacciata sulla piazza. I militari hanno individuato gli autori del disturbo e sono passati all’identificazione dei tre ragazzi. Due hanno ottemperato alle richieste, mentre il terzo, palesemente ubriaco, si è rifiutato di obbedire e ha cominciato a insultare i militari, nonostante i consigli degli amici. Il ragazzo, 19 anni con precedenti di polizia, ha perseverato e a quel punto è stato messo in macchina e portato in caserma, dove ha continuato nell’atteggiamento provocatorio e insultante. È stato identificato e denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e per rifiuto di fornire la sua identità e poi è stato multato per ubriachezza.