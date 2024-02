Aziende | Environment Park e Consorzio Re-cord firmano protocollo per sviluppo e know-how

(Di martedì 27 febbraio 2024)Torino (www.envi.com) eRe-(www.re-.org) hanno siglato und’intesa per loe la condivisione delle rispettive conoscenze industriali e best practice per la ricerca applicata e della dimostrazione di processi nel campo della bioeconomia ed economia circolare L'articolo proviene da Firenze Post.

Chi inquina paga: via libera definitivo alla stretta Ue sui crimini ambientali: Dall'inviato a Strasburgo - Il Parlamento europeo ha dato l'endorsement finale al giro di vite contro chi si rende colpevoli ...eunews

Accordo Confindustria Umbria e Banco Bpm: Particolare attenzione, come è stato spiegato, sarà data a tutte quelle trasformazioni aziendali e di produzione che impattano sull'ambiente, sulla comunità e sull'organizzazione in chiave sostenibile ...ansa

L'indice di sostenibilità sociale delle imprese: È il primo indice di sostenibilità sociale delle imprese. Uno strumento innovativo e unico in Italia per misurare scientificamente l'impegno che il sistema imprenditoriale (e non solo) mette in campo ...italiaoggi