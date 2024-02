Oro in lieve calo in avvio di giornata : il contratto spot è a quota 2.033,29 dollari per oncia con un ribasso dello 0,10%. (quotidiano)

Avvio di giornata in rialzo per l'oro a 2.034,17 dollari: (ANSA) - ROMA, 27 FEB - Avvio in rialzo per le quotazioni dell'oro: il contratto spot scambia a 2.034,17 dollari l'oncia con un progresso dello 0,14%. (ANSA). Vivo a Roma ma il cuore resta a Firenze ...notizie.tiscali

Meteo martedì, la perturbazione insiste sull’Italia previsioni: La situazione. Secondo le previsioni meteo, la perturbazione che in Avvio di settimana ha raggiunto il Nord Italia e parte delle regioni centrali insisterà nella giornata di martedì sulle medesime ...ilfaroonline

Avvio in rosso per le Borse: giornata con pochi spunti per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato un minimo rialzo dello 0,01% a 39.240 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 39.113 punti e un massimo di 39.426 ...soldionline