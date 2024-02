Autista travolto dal Tir | operaio schiacciato in uno scavo Altro che patente a punti | lavoratori | strage senza fine

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 27 febbraio 2024) Mentre la politica dibatte nelle Aule e vara misure di dubbia utilità, icontinuano a cadere come mosche. Se, infatti, la nuova bozza del Pnrr prevede che dal primo ottobre sarà in vigore laper la sicurezza in formato digitale, ancora oggi sono accaduti due incidenti mortali a distanza di poche ore, il primo in Abruzzo, il secondo in Puglia. Segui su affaritaliani.it