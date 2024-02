Atterrati nella capitale i tre italiani rapiti in Mali

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 27 febbraio 2024) Dopo due anni di prigionia i tre connazionali erano comunque in buona salute, erano stati sequestrati il 19 maggio del 2022 Liberati, felici e finalmente a casa. Anche se non è detto che sia quello che desideravano per davvero. Quello che conta è che tre cittadini, sequestrati inil 19 maggio 2022, ora sono in Italia. Ad annunciarlo è Palazzo Chigi in una nota dove spiega che i tresono arrivatie sono in buona salute. Si tratta di una famiglia, Rocco Langone, la moglie Maria Donata Caivano e il figlio Giovanni Langone, e tutti e tre erano erano stati, probabilmente localizzati perchée occidentali, mentre si trovavanoloro abitazione alla periferia della città di Koutiala, che si trova a sud ...