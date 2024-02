ATP Dubai | prosegue la crisi di Lorenzo Musetti | spreca nel primo parziale e cede a Cazaux in 2 set

(Di martedì 27 febbraio 2024)ladi. Quarta sconfitta consecutiva per il carrarino, la terza in serie per match alturno. Il n.26 del ranking è stato sconfitto dal francese Arthur(n.86 del mondo) con il punteggio di 6-4 7-6 (2) all’esordio nell’ATP 500 di(Emirati Arabi Uniti). Una partita che è stata lo spaccato del periodo vissuto da, ovvero di grande sfiducia, al cospetto invece di un giocatore che in stagione ha un bilancio di 12 vittorie e 2 sconfitte. Unche hato una buona partenza nelset e si è sciolto nei momenti chiave della partita. Sarà dunque il transalpino ad affrontare negli ottavi di finale il russo Andrey Rublev (testa di serie ...

