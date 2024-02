Atp Dubai 2024 | montepremi e prize money

(Di martedì 27 febbraio 2024) Iled ildel torneo ATP 500 di, evento in programma dal 26 febbraio al 2 marzo. Parla russo il main draw del torneo di scena negli Emirati Arabi Uniti dato che ben tre delle prime quattro teste di serie sono giocatori russi. Si tratta di Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Khachanov. La concorrenza è rappresentata da Hubert Hurkacz, Ugo Humbert e tanti altri giocatori di spicco tra cui gli azzurri Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE PRINCIPALEATP 500PRIMO TURNO – € 21.143 (0 punti) SECONDO TURNO – € 39.645 (50 punti) QUARTI DI FINALE – € 74.269 (100 punti) SEMIFINALE – ...

Giornata di primi turni nell’ATP 500 di Dubai che non ha visto presenti italiani: ben quattro delle otto teste di serie hanno debuttato in questo lunedì che ... (oasport)

Atp Santiago - Martinez supera Passaro in due set. Subito fuori Bronzetti ad Austin: Atp Santiago - Martinez elimina Passaro ... Federico Coria ha invece avuto la meglio sul qualificato Alex Molcan imponendosi 6-1, 7-6( 1) . A Dubai, la sfida tra Hubert Hurkacz e Jan-Lennard Struff è ...tennisworlditalia

Tennis Atp 500 Dubai, Musetti e Sonego in cerca di riscatto; il carrarese: "Il doppio mi aiuta a migliorare”: Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego vogliono rialzarsi anche in singolare. I due azzurri si apprestano a debuttare all’ATP 500 di Dubai, rispettivamente contro Arthur Cazaux e Sumit Nagal, e in ...sport.virgilio

Tennis, Sinner in un mese potrebbe scalare un altro gradino. Martedì in campo ben 4 italiani tra Acapulco e Dubai: Parte la corsa alla numero 2 da parte di Jannik Sinner: tutte le combinazioni per centrare l'impresa già a Indian Wells. Nella notte Arnaldi e Cobolli in campo in Messico ...sport.virgilio