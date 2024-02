Atp Dubai 2024 | Lorenzo Sonego torna alla vittoria | battuto Nagal | ora c’è Medvedev

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024), superando il primo turno dell’ATP 500 di. Nel ricco torneo in corso di svolgimento negli Emirati Arabi Uniti, il tennista piemontese all’esordio ha sconfitto dopo una lotta durata 2h e 19? l’indiano Sumitcon il punteggio di 6-4 5-7 6-1. Decisamente un successo che fa benefiducia dell’allievo di Gipo Arbino, che in questo avvio di stagione era riuscito fin qui a vincere soltanto due delle otto partite giocate in singolare. Purtroppo il tabellone non consente di sognare troppo, dato che tra meno di 24 ore si scende di nuovo in campo per il match di ottavi di finale contro il numero quattro del mondo Daniil. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – Avvio ...