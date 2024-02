ATP Dubai 2024 | buon esordio per Medvedev e Khachanov | pazzesco successo per Mensik

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Si allinea il tabellone agli ottavi di finale in quel di, città nella quale si svolge questa settimana un ATP 500. Sono conclusi i primi turni con due italiani in campo (Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti) e l’della testa di serie numero 1 Daniil. Il russo è rientrato in mezzo a qualche stento contro l’ex connazionale Alexander Shevchenko, ma è comunque riuscito a vincere con il punteggio di 6-3 7-5 in quasi un’ora e mezza di gioco. Alcuni lampi da parte del numero 4 del mondo che non è stato pienamente costante all’interno della partita, con qualche passaggio a vuoto, come quello a inizio secondo set che rischiava di costargli il parziale. Poi il kazako ha patito la pressione nel game del 5-4 e ha finito col perdere il secondo parziale.domani sarà impegnato contro uno tra Lorenzo Sonego ...