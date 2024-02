ATP Acapulco | Matteo Arnaldi si esalta e sconfigge Fritz con un tennis spumeggiante!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) È una mattinata dolce per ilitaliano. Dopo la vittoria di Flavio Cobolli contro il canadese Felix Auger-Aliassime, è arrivata da(Messico) la notizia del successo di(n.42 del ranking). Il ligure ha sconfitto per la seconda volta in carriera un giocatore in top-10, ovvero l’americano Taylor(n.10 del mondo). 6-4 4-6 6-3 lo score in favore del classe 2001 del Bel Paese in 2 ore 37 minuti di partita. Un match nel qualeha saputo mettere in campo le sue qualità di grande combattente, facendo vedere anche dei colpi d’alta scuola. Agli ottavi di finale ci sarà un altro incrocio complicato, ovvero contro l’altro statunitense Ben Shelton (n.17 ATP). Nel primo setè sotto pressione all’inizio. La sua palla viaggia poco e ...