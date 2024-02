ATP Acapulco | imprese pazzesche di Arnaldi e Cobolli | spazzati via Fritz e Auger-Aliassime

(Di martedì 27 febbraio 2024) Nella notte dil'Italia del tennis ottiene due splendidi successi.batte in tre set il numero 10 ATP Taylor, mentreha vinto con

Atp 500 Acapulco 2024: super Arnaldi batte Fritz e si regala il secondo turno con Shelton

Arnaldi e Cobolli, che imprese ad Acapulco! Battuti Fritz e Auger-Aliassime: Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli debuttano da campioni all’Atp 500 di Acapulco, sovvertendo il pronostico della vigilia e battendo un top 10 come Taylor Fritz e un ex numero 6 al mondo come Felix Auger ...gazzetta

Tennis, ATP 500 Acapulco: Cobolli e Arnaldi sono uno spettacolo! Ribaltano il pronostico contro Auger-Aliassime e Fritz: La mattina ha l’oro in bocca, e gli italiani di Acapulco non se lo fanno ripetere due volte: Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi giocano in simultanea ma ottengono comunque quello che volevano, superando ...sport.virgilio