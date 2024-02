ATP Acapulco 2024 | Draper elimina Paul | avanti De Minaur Bellissime vittorie di Arnaldi e Cobolli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 27 febbraio 2024) Continua il magico momento del tennis italiano anche nel torneo ATP 500 di. Una prima giornata sul cemento messicano che ha visto protagonisti Matteoe Flavio. Il ligure si è imposto contro Taylor Fritz, testa di serie numero quattro e reduce dal titolo conquistato a Delray Beach. Un successo arrivato in tre set con il punteggio di 6-4 4-6 6-3 dopo oltre due ore e mezza di gioco. Adesso perun’altra super sfida, visto che il nativo di Sanremo affronterà Ben Shelton, che ha rimontato e battuto al termine di una pazzesca battaglia il britannico Daniel Evans, con il britannico che si è imposto per 2-6 7-5 7-6. Successo in rimonta per, con il romano che ha piegato il canadese Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 2-6 6-3 6-2 quasi allo scoccare delle due ore di ...