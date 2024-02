Atp Acapulco 2024 | Arnaldi batte Fritz e vola agli ottavi

(Di martedì 27 febbraio 2024) Avanza anche Cobolli, successo in 3 set contro Auger-Aliassime Imprese di Matteoe Flavio Cobolli nei sedicesimi di finale del torneo Atp di(cemento, montepremi 2,2 milioni di dollari), in Messico.dopo la vittoria in 3 set contro lo statunitense Taylor, testa di serie numero 4, per 6-4,

Atp 500 Acapulco 2024: super Arnaldi batte Fritz e si regala il secondo turno con Shelton

Arnaldi e Cobolli, che imprese ad Acapulco! Battuti Fritz e Auger-Aliassime: Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli debuttano da campioni all’Atp 500 di Acapulco, sovvertendo il pronostico della vigilia e battendo un top 10 come Taylor Fritz e un ex numero 6 al mondo come Felix Auger ...gazzetta

