Atp 500 Acapulco 2024 | super Arnaldi batte Fritz e si regala il secondo turno con Shelton

Flavio Cobolli vola al secondo turno dell’Atp 500 di Acapulco , in Messico. Il tennista fiorentino batte Felix Auger-Aliassime in rimonta 2-6 6-3 6-3 in un’ora ... (sportface)

Prosegue la grande stagione del Tennis su Sky e in streaming su NOW. Cinque i tornei che saranno trasmessi in diretta e in esclusiva da lunedì 26 febbraio a ... (digital-news)