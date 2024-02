Atp 500 Acapulco 2024 | Cobolli rimonta Auger-Aliassime e vola al secondo turno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Flavioaldell’Atp 500 di, in Messico. Il tennista fiorentino batte Felixin2-6 6-3 6-3 in un’ora e 58 minuti di gioco. Dopo un primo set tutto canadese, il giocatore cresciuto nel Tennis Club Parioli reagisce e domina ilparziale togliendo la battuta due volte all’avversario. Inerzia del match che si sposta verso, che approfitta del non esaltante, per usare un eufemismo, momento di forma diper centrare la vittoria più prestigiosa della sua carriera. Il classe 2002 ritocca il suo best ranking (64) e si guadagna uncon uno tra Safiullin e la testa di serie numero 5 ...