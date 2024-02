Atletica | Mondiali indoor | domani la partenza degli azzurri per Glasgow

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 febbraio 2024) Decollala spedizione azzurra per idicon i 21 atleti convocati dal direttore tecnico Antonio La Torre che raggiungeranno nel pomeriggio la Scozia, dove venerdì si aprirà la rassegna iridata al coperto che mette in palio 26 titoliin tre giornate di gara (1-3 marzo). Giovedì mattina, nel consueto allenamento ufficiale della vigilia, gliavranno la possibilità di prendere confidenza con la pista e le pedane dell’impianto che ospita l’evento, la Emirates Arena di. Nel pomeriggio invece, nel corso della riunione di squadra, saranno definiti i capitani della Nazionale. Tra gli, in due partono con il miglior accredito al mondo del 2024: Mattia Furlani 8,34 nel salto in lungo e Catalin ...